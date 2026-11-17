Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Столица стала лидером среди регионов страны по числу волонтеров, которые будут удостоены нагрудного знака "Доброволец России". Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, из более чем 200 человек, прошедших конкурсный отбор в этом году, – 16 москвичей. Ежегодно награду вручают тем, кто внес значимый вклад в развитие волонтерского движения или донорства, проявил самоотверженность, совершая добрые дела.

"За плечами московских волонтеров, которые получат знак "Доброволец России", – сотни и даже тысячи часов помощи. Они организуют отправку гуманитарных грузов жителям приграничных регионов, участвуют в патриотических акциях, проводят мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей для наших бойцов, привлекая к таким инициативам все больше горожан", – рассказала Наталья Сергунина.

Так, наградой отметят Ларису Лебедеву с почти 40-летним добровольческим стажем. Ранее она сформировала волонтерский отряд "Дар" в школе № 667 имени Героя Советского Союза К. Я. Самсонова, а сейчас координирует движение "Творим добро" в школе № 1987 и делится опытом с подрастающим поколением.

Илья Гусев, посвятивший добрым делам более 10 лет, регулярно участвует в акциях "Сад памяти", "Георгиевская лента", "Диктант Победы", а еще в организации встреч с ветеранами и сборе гуманитарных посылок. Помимо этого, москвич активно помогает специалистам, приводящим в порядок объекты культурного наследия.

Также нагрудный знак получат Иван Васин и Вагиф Кантемиров, волонтеры акции "Москва помогает". На протяжении многих сезонов они принимали у неравнодушных жителей столицы подарки и письма для участников специальной военной операции в "Домиках добра". Скоро эти площадки вновь откроются в разных уголках города в рамках проекта "Зима в Москве".

Нагрудный знак "Доброволец России" учрежден правительством России. Церемония награждения состоится на Международном форуме гражданского участия #Мывместе, который пройдет с 2 по 5 декабря. Как и в предыдущие годы, столичный волонтерский корпус присоединится к проведению этого мероприятия – набор для всех желающих открыт на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Организация волонтерской деятельности и привлечение молодых людей к участию в городских событиях соответствуют задачам национального проекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Мы вместе".

Кроме того, в столице развивается "серебряное" волонтерство: горожане старшего возраста участвуют во всех направлениях добровольческой деятельности. Более 100 тысяч добровольцев уже присоединились к проведению районных, городских и всероссийских событий.