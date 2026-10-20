Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 09:46

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии в Москве инклюзивного волонтерства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартует набор на бесплатные программы подготовки волонтеров для работы с людьми с особенностями здоровья. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Ресурсный центр "Мосволонтер" открывает три направления обучения. Первый курс посвящен сопровождению незрячих и слабовидящих людей с собаками-проводниками. Программу разработали совместно с Российской школой подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Участники изучат этику общения, правила безопасности и отработают навыки сопровождения на практике. Занятия будут проходить очно и дистанционно.

Второе направление – трехдневный интенсив по поддержке людей с ментальными особенностями. Его организовали вместе с центром "Обычное дело". Добровольцы посетят инклюзивные мастерские, где работают подопечные центра, научатся выстраивать доверительную коммуникацию и помогать в творческой и профессиональной деятельности.

Также стартует второй сезон марафона для добровольцев с инвалидностью. Программа поможет освоить новые компетенции и начать регулярно участвовать в социальных проектах города.

"Очень важно, чтобы люди с особенностями здоровья были частью городских событий и, по возможности, помогали друг другу проводить время насыщенно и познавательно", – подчеркнул градоначальник.

Зарегистрироваться на обучение можно на сайте проекта. Организация волонтерской деятельности соответствует задачам нацпроекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Мы вместе".

Тем временем в столичном метро организована подготовка собак-проводников для незрячих и слабовидящих людей. В этом году планируется выпустить и передать новым хозяевам 60 таких животных. За 12 лет работы подготовку прошли уже более 400 животных.

Собянин рассказал о работе НКО в столице

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика