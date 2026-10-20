Сергей Собянин рассказал о развитии в Москве инклюзивного волонтерства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартует набор на бесплатные программы подготовки волонтеров для работы с людьми с особенностями здоровья. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Ресурсный центр "Мосволонтер" открывает три направления обучения. Первый курс посвящен сопровождению незрячих и слабовидящих людей с собаками-проводниками. Программу разработали совместно с Российской школой подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Участники изучат этику общения, правила безопасности и отработают навыки сопровождения на практике. Занятия будут проходить очно и дистанционно.

Второе направление – трехдневный интенсив по поддержке людей с ментальными особенностями. Его организовали вместе с центром "Обычное дело". Добровольцы посетят инклюзивные мастерские, где работают подопечные центра, научатся выстраивать доверительную коммуникацию и помогать в творческой и профессиональной деятельности.

Также стартует второй сезон марафона для добровольцев с инвалидностью. Программа поможет освоить новые компетенции и начать регулярно участвовать в социальных проектах города.

"Очень важно, чтобы люди с особенностями здоровья были частью городских событий и, по возможности, помогали друг другу проводить время насыщенно и познавательно", – подчеркнул градоначальник.

Зарегистрироваться на обучение можно на сайте проекта. Организация волонтерской деятельности соответствует задачам нацпроекта "Молодежь и дети" и федерального проекта "Мы вместе".

Тем временем в столичном метро организована подготовка собак-проводников для незрячих и слабовидящих людей. В этом году планируется выпустить и передать новым хозяевам 60 таких животных. За 12 лет работы подготовку прошли уже более 400 животных.