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19 сентября, 14:57

Транспорт

Московский метрополитен обучит 60 собак-проводников для незрячих людей

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Московском метрополитене организована подготовка собак-проводников для незрячих и слабовидящих людей. В этом году планируется выпустить и передать новым хозяевам 60 таких животных, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Собак помогает обучать Центр обеспечения мобильности пассажиров. При этом метрополитен сотрудничает с Российской школой подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых с 2014 года.

"Обучение собак-проводников в метро – значимая часть этой работы. За 12 лет подготовку прошли более 400 животных. Для нас важно, чтобы каждый пассажир мог совершать поездки безопасно и с комфортом", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В рамках тренировок животные привыкают к инфраструктуре подземки и отрабатывают ситуации, с которыми им предстоит сталкиваться в реальных поездках. Чаще всего в роли проводников выступают лабрадоры-ретриверы, золотистые ретриверы, немецкие и восточноевропейские овчарки.

Собак учат проходить через двери вестибюлей, находить эскалаторы, передвигаться по платформе, заходить в вагон и выходить на нужной станции. Кроме того, животных обучают подавать хозяину упавшие предметы и не реагировать на шум.

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ на рабочие качества собак-поводырей для инвалидов по зрению. Согласно документу, при сопровождении животное должно двигаться с постоянной скоростью, соответствующей человеку, точно реагировать на команды, обходить препятствия, указывать остановкой на бордюр или парапет.

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