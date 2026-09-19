Чебурашка и крокодил Гена пришли на избирательный участок в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Мособлизбирком"

Люди в костюмах Чебурашки, крокодила Гены и медведя пришли на избирательный участок № 91 в подмосковных Бронницах. Об этом сообщили в избирательной комиссии Московской области.

Как отметили в Мособлизбиркоме, герои развлекали людей и внутри здания, и на улице. Они шутили, общались с гостями и создавали праздничную атмосферу. По словам представителей комиссии, персонажи заглянули на участок, чтобы поднять всем настроение в день голосования.

Ранее жительница Москвы проголосовала на выборах в образе эльфа. Девушка пришла на избирательный участок в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице. Она отдала свой голос, воспользовавшись терминалом электронного голосования.

Кроме того, избиратель пришел на выборы в костюме космонавта. Он посетил участковую избирательную комиссию № 708 в Звездном городке Московской области.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России 18 сентября и продлится до 20 сентября. В Москве открылись все 1 443 избирательных участка.

