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19 сентября, 17:40

Политика

Трамп заявил, что его сын вернул российскому бизнесмену деньги за свадьбу

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Старший сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп – младший вернул российскому бизнесмену и президенту Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву деньги, которые тот частично потратил на его свадьбу с невестой Беттиной.

"Когда я узнал об этой истории, я спросил его, и он ответил: "Я верну ему деньги, папа". Это было некоторое время назад, так что, насколько мне известно, он с ним расплатился", – заявил Трамп агентству AFP.

Президент США подчеркнул, что не знаком с Кремлевым. Он не смог присутствовать на свадьбе сына, поскольку был занят переговорами по иранскому вопросу.

Жена Трампа-младшего ранее сообщала, что Кремлев устроил для них праздник на Багамах после свадебной церемонии. Она описала это как исключительно щедрый свадебный подарок от друга. Однако сам бизнесмен не участвовал в торжестве.

В апреле Владимир Путин наградил Кремлева орденом Дружбы. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Также орденом Дружбы был награжден чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), трехкратный чемпион мира среди любителей Муслим Гаджимагомедов.

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