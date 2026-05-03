Госсекретарь США Рубио стал диджеем на свадьбе

Госсекретарь США Марко Рубио попробовал себя за работой диджея на свадьбе. Об этом сообщил замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети Х.

Он также опубликовал кадры, на которых политик в официальном костюме с галстуком находится за диджейским пультом и прижимает к уху амбушюру наушников. Рядом с ним был другой мужчина, предположительно, диджей. В конце видео Рубио остался на пультом один и стал танцевать.

Газета New York Post отметила, что неизвестно, чья это была свадьба.

"Рубио, видимо, добавил к своему длинному списку обязанностей в администрации (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа еще одну: свадебный диджей", – указали журналисты.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработал ночную смену грузчиком в пекарне в знак солидарности с трудящимися.

В ночь на 1 мая премьер принимал участие в развозке продуктов пекарни в городе Бановце-над-Бебравоу на западе страны. Он сопровождал водителя, который занимался развозкой выпечки, и взял на себя физическую работу.

