Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая, 18:56

Политика

Госсекретарь США Рубио стал диджеем на свадьбе

Фото: ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO

Госсекретарь США Марко Рубио попробовал себя за работой диджея на свадьбе. Об этом сообщил замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино в соцсети Х.

Он также опубликовал кадры, на которых политик в официальном костюме с галстуком находится за диджейским пультом и прижимает к уху амбушюру наушников. Рядом с ним был другой мужчина, предположительно, диджей. В конце видео Рубио остался на пультом один и стал танцевать.

Газета New York Post отметила, что неизвестно, чья это была свадьба.

"Рубио, видимо, добавил к своему длинному списку обязанностей в администрации (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа еще одну: свадебный диджей", – указали журналисты.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработал ночную смену грузчиком в пекарне в знак солидарности с трудящимися.

В ночь на 1 мая премьер принимал участие в развозке продуктов пекарни в городе Бановце-над-Бебравоу на западе страны. Он сопровождал водителя, который занимался развозкой выпечки, и взял на себя физическую работу.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика