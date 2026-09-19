Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро введено в график

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Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро введено в график. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Интервалы движения поездов были увеличены на Люблинско-Дмитровской линии вечером 19 сентября. Причиной стал человек на путях.

До этого интервалы движения поездов увеличивали на Бутовской линии метро. Поезда следовали с увеличенными интервалами от станции "Бульвар Адмирала Ушакова" до "Бунинской аллеи".

При этом движения в обратном направлении – от "Бунинской аллеи" до "Бульвара Адмирала Ушакова" – не было.