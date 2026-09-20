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01:59

Общество

Семь коротких рабочих недель будет у россиян в 2027 году

Фото: depositphotos/NayaAnn

В 2027 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель. Соответствующее постановление о переносе выходных дней подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Согласно постановлению, две рабочие недели будут трехдневными – они придутся на февраль и ноябрь. Еще пять недель окажутся четырехдневными: по одной в марте, июне и декабре, а также две в мае.

Ранее стало известно, что предстоящие новогодние каникулы в России продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 года. Мишустин 18 сентября подписал постановление о праздничных и выходных днях на следующий год.

Согласно документу, в новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти нерабочие праздничные дни решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно.

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