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19 сентября, 21:25

Политика

Явка на выборах в Госдуму к завершению второго дня голосования составила 44,38%

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Явка на выборах депутатов Госдумы к завершению второго дня голосования составила 44,38%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии России.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало в России 18 сентября и продлится до 20-го. В столице работают все 1 443 избирательных участка.

Участие в голосовании уже приняли 3,12 миллиона человек. При этом из общего количества участников 2,7 миллиона проголосовали дистанционно через портал elec.mos.ru или с помощью терминалов на избирательных участках.

Среди проголосовавших – Владимир Путин, Сергей Собянин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и многие другие.

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