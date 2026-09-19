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19 сентября, 19:30

Спорт

Фигуристы Кагановская и Некрасов снялись с контрольных прокатов

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов, выступающие в танцах на льду, снялись с контрольных прокатов сборной России. Об этом тренер и хореограф Анжелика Крылова сообщила в эфире Первого канала.

Причиной стало столкновение на разминке с фигуристом Егором Гончаровым, в результате которого Некрасов повредил руку. В связи с этим выступить он не сможет, заявила Крылова.

"Поедем в травмпункт, посмотрим, что с рукой. Они очень хотели выступить, но это невозможно", – сказала она.

Как передает ТАСС, Гончаров в беседе с журналистами отметил, что не пострадал. Фигурист успел сгруппироваться, также спасла мягкая кофта, уточнил он.

Партнерша Гончарова Анна Щербакова назвала этот инцидент неприятным. По ее словам, в этом сезоне так получилось, что "обязательные элементы у танцоров – золотой вальс в одну сторону, а дорожка обязательно идет в другую сторону".

Также она предположила, что столкновения будут происходить весь сезон, поскольку все хотят "размять" эти два главных элемента. При этом Щербакова выразила надежду, что всем удастся избежать травм. Она подчеркнула, что падать в начале разминки очень неприятно, это всех сбивает с темпа.

"Я надеюсь, что и у Максима, и у Василисы все будет в порядке, и они не получили никаких серьезных травм. Мы за хороший, здоровый спорт", – добавила Щербакова.

Кагановской 20 лет, а Некрасову – 25. Они становились серебряными призерами чемпионата России и выигрывали финал Гран-при России, где также брали серебро. В начале сентября их дуэт занял второе место на международном турнире Kinoshita Group Cup, который проходил в Токио.

Ранее фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников выиграли этап юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев. По итогам короткой и произвольной программ пара набрала 196,91 балла.

На втором месте оказались россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов, заработав 190,79 балла. На третьем месте – испанцы Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау с результатом 154,07 балла.

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