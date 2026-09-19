Уже 3,12 млн избирателей приняли участие в голосовании в столице

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В Москве по итогам второго дня голосования на выборах в Госдуму и совет депутатов муниципального округа Щукино участие приняли 3,12 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе.

Отмечается, что из общего количества участников 2,7 миллиона проголосовали дистанционно через портал elec.mos.ru или с помощью терминалов на избирательных участках. Бумажные бюллетени использовали около 400 тысяч избирателей, проголосовавших на участках по месту прописки.

"По итогам двух дней голосования все поступившие обращения были тщательно и адресно проверены. За сегодня поступило лишь несколько десятков жалоб на фоне общего числа избирателей, принявших участие в голосовании. Подозрения на нарушения не получили подтверждения, а жалобы оказались необоснованными", – отметил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Общественный штаб продолжает мониторить ход выборов в Москве и все формы голосования. Как сообщил его руководитель Вадим Ковалев, все отделы работают четко и согласованно.

С начала голосования фиксируются мощные кибератаки на систему дистанционного электронного голосования в Москве. Эти атаки уникальны: они отличаются высокой степенью подготовки, масштабностью и распределенностью.

"Благодаря работе специалистов все атаки успешно отражены и не оказали влияния на процесс голосования. Каждый голос избирателей был корректно учтен", – подчеркнул Ковалев.

Голосование на участках возобновится 20 сентября в 08:00 и продлится до 20:00. При этом дистанционное электронное голосование доступно на elec.mos.ru круглосуточно. Оно будет работать до 19:59 20 сентября, включая время, когда избирательные участки закрыты на ночь.

Граждане, голосующие в Москве в электронном формате, могут принять участие в акции "#ВыбираемВместе2026 – Москва" программы "Миллион призов", получить специальные призы, а также выиграть от 1 до 50 тысяч призовых баллов.

Их можно обменять на баллы "Мосбилета", скидочные промокоды и другие предложения от партнеров программы, включая аптеки, магазины, кафе и рестораны. Также их можно использовать для пополнения транспортной карты "Тройка" или отправить на благотворительность.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало в России 18 сентября и продлится до 20-го. Среди проголосовавших – Владимир Путин, Сергей Собянин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и многие другие.

