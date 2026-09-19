18 человек пострадали от атак ВСУ за день в ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

18 человек, в том числе трое детей, пострадали от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за день в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что среди раненых – работники локомотивного депо в Волновахе и пострадавшие при ударе по автобусу на остановке в Никитовском районе Горловки. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, при атаках повреждены три жилых дома, четыре объекта гражданской инфраструктуры и три единицы общественного транспорта в городских округах Донецк, Горловка, Шахтерском, Ясиноватском и Волновахском муниципальных округах.

ВСУ атаковали пассажирский автобус, следовавший по городскому маршруту № 2, в Никитовском районе Горловки 19 сентября. В результате транспортное средство оказалось повреждено.

Пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Ранения различной степени тяжести получили мальчик и девочка 2016 года рождения.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте. СК организовал комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели дрона.

Также в этот же день в городе под удар украинского БПЛА попал другой пассажирский автобус. Глава города Иван Приходько также отмечал, что транспорт поврежден. Другой информации он не приводил.