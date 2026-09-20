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01:28

Безопасность

Мошенники придумали новую схему обмана российских студентов

Фото: depositphotos/Elnur_

В социальных сетях и городских каналах участились случаи публикации фиктивных вакансий для студентов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Злоумышленники предлагают соискателям гибкую подработку – например, позиции "наборщика текста", "помощника модератора карточек маркетплейсов" или "оператора верификации анкет" на 2–3 часа в день. После отклика аферисты приглашают студента на дистанционное собеседование и сообщают об одобрении его кандидатуры.

Затем мошенники заявляют, что обязательным условием трудоустройства является оформление корпоративной зарплатной карты по реферальной ссылке. Переход по такой ссылке ведёт на фишинговый сайт: ввод личных данных и банковских реквизитов приводит к хищению денег со счёта, а персональные счета жертв используются в дропперских цепочках.

Эксперты напоминают, что официальные работодатели никогда не требуют от кандидатов оплаты залога за материалы, доступ к базам данных или обучающие курсы. Специалисты рекомендуют не передавать никому реквизиты личных банковских карт для "тестовых переводов" и проверять юридическое лицо работодателя в открытых базах ФНС перед заключением договорённостей.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали выманивать данные через рекламу в мобильных играх. Злоумышленники размещают объявления с предложениями о выигрыше или быстром заработке, после чего предлагают пользователю заполнить форму и выполнить определенные инструкции.

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