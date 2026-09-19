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19 сентября, 21:02

Политика

Песков ответил на сообщения о проблемах с компьютером у Путина при голосовании

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о якобы проблемах с компьютером Владимира Путина во время его голосования на выборах в Госдуму.

По его словам, техника у российского президента работает нормально.

"У президента все работает", – сказал Песков изданию "Подъем".

Путин принял участие в голосовании в дистанционном режиме 18 сентября. На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах было видно, как президент в своем рабочем кабинете сел за компьютер и сделал несколько кликов, совершив выбор.

Немного позднее проголосовал и Сергей Собянин. Он отдал голос с помощью электронной платформы mos.ru. Также среди участников – сам Песков, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и многие другие.

Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях проходит в России до 20 сентября. В нем в Москве приняли участие уже 3,12 миллиона человек. При этом 2,7 миллиона выбрали голосование онлайн на elec.mos.ru или через терминал на избирательном участке. При помощи бумажных бюллетеней проголосовали порядка 400 тысяч человек.

Кремль опубликовал кадры голосования Владимира Путина

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