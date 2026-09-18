Фото: MAX/"Дмитрий Медведев"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Об этом он сообщил на канале платформы МАХ.

"В России началось голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ", – подписал свой пост Медведев.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва началось 18 сентября и продлится три дня. Избиратели могут прийти на участки и проголосовать бумажным бюллетенем, а также воспользоваться другими предусмотренными форматами голосования.

При этом те, кто заранее подал заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) до 14 сентября, также могут отдать свой голос онлайн в дни выборов. Голосование завершится 20 сентября.