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18 сентября, 10:56

Мэр Москвы

Собянин рассказал о внедрении московских разработок корпорациями по всей России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Разработки столичных компаний активно внедряются в крупнейших корпорациях по всей стране. Одним из инструментов роста технологического сектора стал сервис "Витрина заказчиков" Московского инновационного кластера, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

С помощью платформы высокотехнологичный бизнес может напрямую предлагать свои продукты крупным заказчикам. Речь о решениях для транспорта, строительства, промышленности, энергетики, ЖКХ и других отраслей.

Путь от поиска партнера до заключения соглашения заметно сокращается, поскольку разработчик получает четко сформулированный запрос партнера и адаптирует продукт под реальные производственные условия.

С 2025 года 84 крупные компании и госкорпорации стали участниками сервиса. Городские заказчики впервые появились на "Витрине" в июле. Сервис позволил внедрить и запустить 90 решений московских высокотехнологичных предпринимателей.

Среди примеров – инновационные аккумуляторные батареи для электропоезда, используемые главным железнодорожным оператором России в Сибири. Комплекс цифрового контроля за автопарком обеспечивает работу атомного промышленного предприятия в забайкальском Краснокаменске.

Система мониторинга шума и пыли, уже внедренная московскими строительными компаниями, будет тестироваться в Ленинградской области.

Также система дистанционного управления краном установлена на площадке строительства нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и на объектах крупного московского девелопера.

Собянин подчеркнул, что город продолжает развивать механизмы, связывающие технологический спрос и предложение вне зависимости от региона.

"Важно, чтобы разработки быстрее доходили до заказчика, внедрялись и приносили пользу", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что корпоративные кабинеты на портале mos.ru создали более 100 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей из разных субъектов страны. Кабинет организации предоставляет бизнесу доступ к более чем 200 цифровым услугам и сервисам, что упрощает взаимодействие с городскими властями. Такими кабинетами пользуются компании из 88 российских регионов.

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