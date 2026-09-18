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18 сентября, 12:08

Общество

Московский авиацентр помог спасти 335 человек с начала года

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

С начала года специалисты Московского авиационного центра спасли 335 человек. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в МАХ.

С января по август экипажи ГКУ "МАЦ" совершили около 760 выездов и вылетов на экстренные работы. Санитарные и пожарные вертолеты центра используют для госпитализации больных, помощи при различных происшествиях и тушения возгораний. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что спасатели также эвакуируют людей после ДТП и участвуют в профилактике природных пожаров.

Из общего числа спасенных 74 человека были оперативно доставлены в медицинские учреждения. Речь идет о пострадавших в происшествиях и соматических пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"На сегодняшний день МАЦ – уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе", – отметил Бирюков.

Сейчас в авиацентре насчитывается свыше 500 сотрудников. Среди них – пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры.

Для подготовки и профессионального развития специалистов на базе ГКУ "МАЦ" действует учебный центр. Сотрудники регулярно проходят там обучение и повышают квалификацию.

Также отмечается, что Московский авиацентр входит в столичную систему предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что экипажи Московского авиацентра участвуют в спасательных операциях по всей России. Санитарные вертолеты в том числе перевозят пациентов из других регионов в столичные больницы, а для работы за пределами Москвы в центре создали кран-манипулятор, передвижную авиаремонтную мастерскую и мобильный пункт управления.

Авиацентр также располагает транспортно-спасательной кабиной для эвакуации людей с высотных зданий и системой гидравлического аварийно-спасательного инструмента для разбора завалов и ликвидации последствий ДТП. Экипажи дежурят круглосуточно и прибывают на место происшествия за 10–15 минут.

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