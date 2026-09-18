Аэропорт Домодедово перешел на прием и отправку рейсов по согласованию

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Аэропорт Домодедово начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, уточнили в ведомстве. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что Росавиация не планирует ограничивать число чартерных рейсов иностранных перевозчиков на российском рынке. Данный вопрос в настоящее время не обсуждается ни ведомством, ни Минтрансом.