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06 августа, 11:59

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АТОР: минимальные тарифы на вылет из Москвы на сентябрь снизились сильнее всего

Минимальные тарифы на авиабилеты из Москвы на сентябрь снизились сильнее всего

Фото: depositphotos/d.travnikov

Минимальные тарифы на авиабилеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в сентябре снизились больше всего. По сравнению с августом показатели упали на 26–35%. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Топ-3 городов, минимальные тарифы на вылеты из которых подешевели сильнее всего: Москва – (минус 35,4%), Санкт-Петербург – (минус 29,5%), Казань – (минус 26,2%)", – говорится в сообщении.

В организации рассказали, что в тройку наиболее подешевевших рейсов на сентябрь попали Санкт-Петербург – Калининград (минус 61%), Москва – Калининград (минус 59,2%) и Казань – Минеральные Воды (минус 53,7%).

Ранее зампред комитета Госдумы по развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев заявил о необходимости заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа в России. Парламентарий отметил, что в августе некоторые авиаперевозчики подняли цены на билеты на 17%. Он назвал такое повышение несправедливым и отверг оправдания компаний.

Новые ограничения полетов в районе Москвы не повлияют на стоимость авиабилетов

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