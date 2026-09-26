Фото: fc-rostov.ru

Дмитрий Кириченко стал главным тренером футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Ростов" приветствует Дмитрия на посту главного тренера. Уверены, что его опыт, профессиональные качества и знание клуба позволят команде решать самые серьезные задачи", – сказано в заявлении.

Контракт с 49-летним специалистом подписан на два года. Генеральный директор клуба Андрей Чайка рассказал ТАСС, что новый тренер должен сперва вникнуть в суть работы и познакомиться с игроками. При этом перед ним стоит поступательная задача, уточнил он.

"Еще раз хочу сказать, что ребята у нас сильные, теперь с ними нужно найти контакт, немного позже мы сможем дать четкое понимание, к чему идем и на что нацеливаемся", – добавил Чайка.

По словам гендиректора, Кириченко хорошо знаком с "Ростовом", поэтому в клубе решили назначить именно его.

"Он занимал вместе с Курбаном Бердыевым (экс-тренер "Ростова") второе место в чемпионате России, выступал в Лиге чемпионов. Знает нашу публику, наши внутренние какие-то моменты, связанные с городом и областью. Я думаю, что с большим желанием возвращается домой. Уверен, что это поспособствует улучшению и выздоровлению нашей команды", – добавил Чайка.

Кириченко является воспитанником "Ростова". В своей игровой карьере он выступал не только за "Ростов", но и за московский ЦСКА, "Москву", подмосковный "Сатурн" и саранскую "Мордовию".

В составе ЦСКА Кириченко стал чемпионом России (2003), обладателем Кубка УЕФА (2005), обладателем Кубка (2002) и Суперкубка (2004) России. Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2002, 2005).

В качестве тренера он работал в "Уфе" и ивановских "Текстильщиках". Кроме того, он входил в тренерский штаб "Ростова" в 2014–2017 годах, был исполняющим обязанности главного тренера команды.

Ранее ФК "Ростов" объявил об увольнении Джонатана Альбы с поста главного тренера. Согласно их заявлению, решение было обоюдным. Тренерский штаб также прекратит работу.

В ФК отметили самоотверженный труд бывшего главного тренера, а также профессиональный подход и преданность делу. Альба занял должность тренера-аналитика в клубе в 2018 году. Позже, в феврале 2025 года, он возглавил команду после ухода Валерия Карпина с этого поста.

