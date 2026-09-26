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26 сентября, 17:10

Происшествия

Жительница белгородского Шебекино пострадала в результате атаки ВСУ

Фото: МАХ/"Оперштаб Белгородской области"

Мирная жительница получила акубаротравму в результате детонации FPV-дрона на территории домовладения в городе Шебекино Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.

Пострадавшую направили в городскую больницу № 2 Белгорода. На месте атаки повреждения получили гараж и два автомобиля. Также из-за ударов нескольких беспилотников оказалась перебита линия электропередачи, повреждены остекление многоквартирного дома, фасады, окна и входная группа частного домовладения, надворной постройки, грузовой и легковой автомобили.

В селе Белянка Шебекинского округа FPV-дрон взорвался во дворе частного дома – пробита крыша хозпостройки. В селе Вознесеновка при атаке дрона посечены остекление частного дома и машина.

В Ивнянском округе, в селе Драгунка, детонация беспилотника разбила окна коммерческого объекта и повредила три автомобиля. В поселке Красная Яруга из-за ударов дронов посечены окна и забор частного дома, повреждены две машины, одна из которых сгорела. В хуторе Фищево Краснояружского округа пробита кровля в частном доме.

В поселке Ракитное из-за детонации дрона повреждены фасад, кровля коммерческого объекта и автомобиль. В селе Смородино Грайворонского округа при ударе FPV-дрона разбиты окна, посечены кровля и фасад частного дома.

Отдельно в оперштабе сообщили, что две женщины получили акубаротравмы из-за удара дрона ВСУ по машине неподалеку от села Беленькое Борисовского округа. Они самостоятельно обратились в Борисовскую ЦРБ, после оказания помощи отпущены домой. Транспортное средство повреждено.

Также в Шебекинском округе в селе Белянка при ударе FPV-дрона поврежден автомобиль, в городе Шебекино – хозпостройка, навес и забор. В селе Новая Таволжанка от взрыва дрона в частном доме повреждена кровля. В селе Глотово Грайворонского округа дрон атаковал частный дом – пробита крыша.

Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотника ВСУ по кафе в поселке Аскания-Нова Херсонской области погибли две девушки. Здание было полностью разрушено. Помимо этого, тяжелые ранения получили мужчина 1993 года рождения и девушка 2007 года рождения. Их госпитализировали.

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