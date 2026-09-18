Жительница Казани получила инсульт после визита к остеопату

Фото: телеграм-канал "Наша РКБ"

Жительница Казани перенесла инсульт после визита к остеопату. Об этом сообщили в Республиканской клинической больнице, куда госпитализировали 38-летнюю женщину.

По данным медучреждения, пациентка обратилась к остеопату с жалобами на боли в голове и шее. Что именно происходило на сеансе массажа, она не рассказала, но отметила, что на третьи сутки почувствовала слабость в правой руке и ноге, а через час у нее нарушилась речь и перекосило лицо.

Муж вызвал скорую помощь. Через полтора часа после появления первых симптомов женщину доставили в отделение острого нарушения мозгового кровообращения РКБ. Компьютерная томография выявила расслоение обеих внутренних сонных артерий, при этом с одной стороны кровоток был полностью перекрыт затромбированной артерией.

Рентген-хирурги восстановили кровоток, установив стенты в обе сонные артерии. Женщина пришла в сознание, однако продолжает оставаться в состоянии тотальной афазии, при котором одновременно нарушены способность говорить и понимать речь. Сейчас за ее состоянием следят анестезиологи-реаниматологи и неврологи.

Ранее в горле пациента в Турции обнаружили живую пиявку. Мужчина обратился в больницу с сильной болью, затрудненным глотанием, кровохарканьем и проблемами с дыханием. Отмечалось, что примерно за три недели до этого он пил воду из деревенского источника.