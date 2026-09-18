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18 сентября, 12:08

Экономика

Банк России введет новые нормативы для ограничения рисков вложений в криптовалюты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ введет новые банковские нормативы, ограничивающие риски при вложениях в криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как отмечается в документах, нормативы будут учитывать не только прямые вложения банков в криптоактивы, но и инвестиции в финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости цифровых валют.

В то же время для активов с низким риском блокировки и физической ликвидности предусмотрен взаимозачет длинных и коротких позиций. При этом клиентская позиция, где санкционный риск лежит на клиенте, а не на банке, в расчет новых нормативов не войдет.

Ранее кабмин ввел запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Подмосковье и на ряде территорий в Курской области с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года. Мера распространяется как на физических, так и на юридических лиц, добывающих криптовалюту.

Затем Владимир Путин подписал первый российский закон, регулирующий обращение цифровых валют и цифровых прав в стране. В документе содержатся правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяются условия покупки криптовалют для инвесторов.

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