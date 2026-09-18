Фигуристы Гусева и Овчинников стали победителями этапа юниорского Гран-при в Турции

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Российские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников выиграли этап юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев в турецкой Анкаре.

По итогам короткой и произвольной программ пара набрала 196,91 балла. Вторыми стали россияне Полина Шешелева и Егор Карнаухов, заработавшие 190,79 балла. Третье место заняли испанцы Анита Мапелли и Ноа Кесада Грау с результатом 154,07 балла.

Гусевой 14 лет, Овчинникову – 18. Спортсмены – бронзовые призеры первенства России среди юниоров 2026 года, а также победители и призеры этапов юниорского Гран-при России.

Этап в Анкаре завершится 19 сентября. С сезона-2026/27, по решению Международного союза конькобежцев, российские фигуристы смогут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее фигуристов Александру Бойкову и Дмитрия Козловского пригласили на этап Гран-при в Финляндии. Отмечалось, что соревнования пройдут в Хельсинки с 20 по 21 ноября. Спортсмены данную информацию пока не комментировали.