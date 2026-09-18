15-летний подросток погиб в ДТП в подмосковном Одинцове

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

15-летний пассажир питбайка погиб в результате ДТП в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Подмосковья.

Авария произошла 18 сентября на улице Садовой. По предварительным данным, 16-летний водитель питбайка не справился с управлением и транспортное средство упало. Его несовершеннолетний пассажир оказался под колесами грузовика, который двигался в попутном направлении. От полученных травм подросток скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее на Ореховом бульваре водитель грузового автомобиля сбил 8-летнего мальчика на механическом самокате. Ребенок оказался в больнице. Прокуратура взяла на контроль доследственную проверку по факту ДТП. На основании ее результатов примут процессуальное решение.

