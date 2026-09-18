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18 сентября, 16:24

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РИА Новости: водитель Bentley не имела прав в момент ДТП с мотоциклистом в центре Москвы

Водитель Bentley не имела прав в момент ДТП с мотоциклистом в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

У женщины-водителя Bentley, столкнувшегося с мотоциклом в центре Москвы, не было права управления автомобилем. После аварии против нее возбудили уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

ДТП произошло на улице Большие Каменщики, рядом с Новоспасским переулком вечером 17 сентября. Водитель двухколесного транспорта погиб. По информации СМИ, это гендиректор компании, которая занимается управлением фондами и инвестициями в ценные бумаги. Авто, как утверждалось, может принадлежать сотруднику Минэнерго РФ, а за рулем могла быть его дочь.

Дело против водителя Bentley возбудили по пункту "в" части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами"). Участнице ДТП может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.

По данным телеграм-канала Mash, женщину лишили прав еще 29 октября 2025 года сроком на год. Как утверждает СМИ, за последние 6 лет с ее участием произошло не менее 7 аварий.

В 2020 году женщина получила штраф в 5 тысяч рублей за выезд на встречную полосу через сплошную. В 2022-м ее оштрафовали на ту же сумму за управление Bentley с частично скрытым искусственной грязью номером. В 2024 и 2025 годах ее вновь привлекали за аналогичное нарушение.

В марте 2026 года женщину дважды поймали за рулем после лишения прав. В первом случае ей назначили штраф 30 тысяч рублей, во втором – 50 тысяч. Как утверждают журналисты, в последнем ДТП женщина повернула налево в месте, где это запрещено.

Ранее два человека погибли при столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля Volkswagen в Архипо-Осиповке Краснодарского края. 61-летний водитель иномарки ехал по трассе М-4 "Дон", но вылетел на встречную полосу движения и врезался в автобус, который ехал из Ростова в Геленджик. Водитель Volkswagen и его пассажирка погибли, пассажиры автобуса не пострадали.

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