17 сентября, 21:45Происшествия
Мотоциклист скончался в ДТП с авто в Новоспасском переулке
Предварительно, в районе дома 5 столкнулись автомобиль и мотоцикл. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
При этом Дептранс Москвы сообщил о ДТП с мотоциклистом на улице Большие Каменщики, опубликовав кадры с места.
По данным Baza, погибший – гендиректор компании, которая занимается управлением фондами и инвестициями в ценные бумаги. Авто, как утверждается, может принадлежать сотруднику Минэнерго РФ.
Ранее на Песчаном путепроводе в Москве произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль. Там, по предварительной информации, столкнулись два транспортных средства, после чего одно из них опрокинулось и воспламенилось.
На место происшествия выезжали оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших не уточнялись.