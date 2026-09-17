Мотоциклист скончался в ДТП с авто в Новоспасском переулке

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Новоспасском переулке. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Предварительно, в районе дома 5 столкнулись автомобиль и мотоцикл. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

При этом Дептранс Москвы сообщил о ДТП с мотоциклистом на улице Большие Каменщики, опубликовав кадры с места.

По данным Baza, погибший – гендиректор компании, которая занимается управлением фондами и инвестициями в ценные бумаги. Авто, как утверждается, может принадлежать сотруднику Минэнерго РФ.

Ранее на Песчаном путепроводе в Москве произошло ДТП, в результате которого загорелся автомобиль. Там, по предварительной информации, столкнулись два транспортных средства, после чего одно из них опрокинулось и воспламенилось.

На место происшествия выезжали оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших не уточнялись.