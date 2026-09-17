Силы ПВО за день сбили 292 украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотника над регионами России в течение дня 17 сентября. Об этом сообщили в Минобороны.

Перехват осуществлялся с 08:00 до 20:00. Все беспилотники были самолетного типа.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей. Также БПЛА ликвидировали над Московским регионом, Республикой Крым и акваториями Каспийского и Черного морей.

Ранее при атаке украинских БПЛА на Брянскую область погибла женщина. Дрон атаковал поселок Случевск Погарского района. Врио губернатора региона Егор Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшей.