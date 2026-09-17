Налет 43 БПЛА отразили в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ночью и утром 17 сентября в Нижегородской области отразили атаку 43 беспилотников. Никто не пострадал, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в МАХ.

По предварительным данным, из-за падения обломков выбило стекла в окнах нескольких жилых домов. Также зафиксирован другой некритический ущерб объектам гражданской инфраструктуры.

"Жителям обязательно поможем. Оценка последствий продолжается, на местах происшествий работают специалисты экстренных служб", – заявил глава региона.

Ранее в Новороссийске на территории предприятия упали обломки беспилотника, из-за чего возник пожар. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет.

Аналогичный инцидент возник в Ярославской области, где из-за падения обломков БПЛА загорелся НПЗ. Позднее губернатор области Евраев доложил о ликвидации пожара.