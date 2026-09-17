Пожар на предприятии в Новороссийске потушили после падения обломков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Возгорание произошло на территории предприятия в Новороссийске после падения обломков беспилотника. Пожар оперативно потушили, никто не пострадал, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

На месте работают оперативные и специальные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее из-за атаки беспилотников на Ярославскую область возникли пожары на нефтеперерабатывающем заводе. Позднее губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что возгорания полностью ликвидированы.

По его словам, из-за обнаруженных обломков БПЛА перекрыто движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы – от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.