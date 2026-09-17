Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 08:16

Город

Центр госуслуг района Старое Крюково открылся после капитального ремонта

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы"

Офис "Мои документы" района Старое Крюково снова принимает посетителей после обновления, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Офисное пространство переоборудовали с учетом потребностей различных категорий заявителей. Для людей с ограниченной мобильностью установили более широкое окно приема и адаптировали зону ресепшена. Для родителей с детьми предусмотрены игровой уголок и комната матери и ребенка.

В центре оборудовали зону электронных услуг, где установлено 11 компьютеров. Здесь можно самостоятельно оформлять онлайн-услуги и пользоваться цифровыми сервисами. Кроме того, для посетителей доступны фотокабина, печать и копирование документов, а также оплата госпошлин в терминалах и окнах приема.

В зоне ожидания оборудовали зарядные станции для мобильных устройств, включая портативные пауэрбанки. Любители чтения могут использовать зону обмена книгами: взять понравившееся издание, отсканировать QR-коды со ссылками на известные произведения и ознакомиться с афишей городских мероприятий. Кроме того, в офисе работают вендинговые аппараты с едой и напитками.

Отдельно оборудован кабинет для неторжественной регистрации брака.

Офис "Мои документы" района Старое Крюково расположен по адресу Зеленоград, корпус 828. По будням центр госуслуг работает с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 17:00, воскресенье – выходной.

Ранее сообщалось, что в столице проводят ремонт и модернизацию офисов центров госуслуг "Мои документы". Работы направлены на то, чтобы сделать пространства удобнее для посетителей и сотрудников.

В зданиях осуществляется капитальный и текущий ремонт, а нежилые помещения приспосабливаются под новые центры. В обновленных офисах модернизируются системы вентиляции и кондиционирования, увеличивается число окон приема и создаются условия для маломобильных посетителей.

Читайте также


город

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика