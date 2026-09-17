Центр госуслуг района Старое Крюково открылся после капитального ремонта

Фото: пресс-служба центров госуслуг "Мои документы"

Офис "Мои документы" района Старое Крюково снова принимает посетителей после обновления, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Офисное пространство переоборудовали с учетом потребностей различных категорий заявителей. Для людей с ограниченной мобильностью установили более широкое окно приема и адаптировали зону ресепшена. Для родителей с детьми предусмотрены игровой уголок и комната матери и ребенка.

В центре оборудовали зону электронных услуг, где установлено 11 компьютеров. Здесь можно самостоятельно оформлять онлайн-услуги и пользоваться цифровыми сервисами. Кроме того, для посетителей доступны фотокабина, печать и копирование документов, а также оплата госпошлин в терминалах и окнах приема.

В зоне ожидания оборудовали зарядные станции для мобильных устройств, включая портативные пауэрбанки. Любители чтения могут использовать зону обмена книгами: взять понравившееся издание, отсканировать QR-коды со ссылками на известные произведения и ознакомиться с афишей городских мероприятий. Кроме того, в офисе работают вендинговые аппараты с едой и напитками.

Отдельно оборудован кабинет для неторжественной регистрации брака.

Офис "Мои документы" района Старое Крюково расположен по адресу Зеленоград, корпус 828. По будням центр госуслуг работает с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 17:00, воскресенье – выходной.

Ранее сообщалось, что в столице проводят ремонт и модернизацию офисов центров госуслуг "Мои документы". Работы направлены на то, чтобы сделать пространства удобнее для посетителей и сотрудников.

В зданиях осуществляется капитальный и текущий ремонт, а нежилые помещения приспосабливаются под новые центры. В обновленных офисах модернизируются системы вентиляции и кондиционирования, увеличивается число окон приема и создаются условия для маломобильных посетителей.

