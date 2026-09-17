Московские студенты отправили 80 тонн гумпомощи бойцам СВО и жителям приграничья

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

С начала специальной военной операции активисты Городского центра профессионального и карьерного развития собрали и отправили свыше 80 тонн гуманитарной помощи. Грузы доставлялись адресно бойцам на линии боевого соприкосновения, в госпитали, а также жителям приграничных регионов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За указанный период волонтеры передали более 10 тысяч единиц медикаментов, свыше 12 тысяч окопных свечей и паракордовых браслетов, а также 4 тысячи квадратных метров маскировочных сетей. Кроме того, было собрано более 7 тонн продуктов питания и средств личной гигиены.

В августе сбор помощи организовали на фестивалях "Москва в движении" и "Россия. Здесь и сейчас", которые прошли на 14 площадках проекта "Лето в Москве". За месяц удалось собрать более 1,2 тонны вещей, изготовить 820 окопных свечей и 45 маскировочных сетей общей площадью свыше 400 квадратных метров.

Помимо сбора гуманитарной помощи, активисты примерно 10 раз в год сдают кровь для военных госпиталей через Федеральное медико-биологическое агентство России. Также уделяется внимание моральной поддержке военнослужащих: для них организуют концерты, пишут письма и навещают в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко.

Городской центр профессионального и карьерного развития объединяет студентов из 60 московских вузов. Центр предоставляет возможность получить практический опыт, развить навыки, познакомиться с экспертами и определить карьерную траекторию. Для присоединения к активистам необходимо подать заявку, выбрав конкретный проект.

Также активно собирают помощь для бойцов СВО участники "Московских сезонов". Благодаря бесплатному предоставлению городом торговых павильонов, представители малого бизнеса имеют возможность направлять дополнительные ресурсы на поддержку военнослужащих.