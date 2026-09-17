Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 07:54

Общество

Московские студенты отправили 80 тонн гумпомощи бойцам СВО и жителям приграничья

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

С начала специальной военной операции активисты Городского центра профессионального и карьерного развития собрали и отправили свыше 80 тонн гуманитарной помощи. Грузы доставлялись адресно бойцам на линии боевого соприкосновения, в госпитали, а также жителям приграничных регионов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

За указанный период волонтеры передали более 10 тысяч единиц медикаментов, свыше 12 тысяч окопных свечей и паракордовых браслетов, а также 4 тысячи квадратных метров маскировочных сетей. Кроме того, было собрано более 7 тонн продуктов питания и средств личной гигиены.

В августе сбор помощи организовали на фестивалях "Москва в движении" и "Россия. Здесь и сейчас", которые прошли на 14 площадках проекта "Лето в Москве". За месяц удалось собрать более 1,2 тонны вещей, изготовить 820 окопных свечей и 45 маскировочных сетей общей площадью свыше 400 квадратных метров.

Помимо сбора гуманитарной помощи, активисты примерно 10 раз в год сдают кровь для военных госпиталей через Федеральное медико-биологическое агентство России. Также уделяется внимание моральной поддержке военнослужащих: для них организуют концерты, пишут письма и навещают в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко.

Городской центр профессионального и карьерного развития объединяет студентов из 60 московских вузов. Центр предоставляет возможность получить практический опыт, развить навыки, познакомиться с экспертами и определить карьерную траекторию. Для присоединения к активистам необходимо подать заявку, выбрав конкретный проект.

Также активно собирают помощь для бойцов СВО участники "Московских сезонов". Благодаря бесплатному предоставлению городом торговых павильонов, представители малого бизнеса имеют возможность направлять дополнительные ресурсы на поддержку военнослужащих.

Более 10 тонн гуманитарного груза отправили из Москвы в Курскую область

Читайте также


обществогород

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика