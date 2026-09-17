В Туве погибла 15-летняя девушка, застрявшая в стремени бегущей лошади

Фото: МАХ/"Следком.Тыва"

В Республике Тыва 15-летняя жительница села Булун-Бажы Эрзинского района погибла в результате падения с лошади, сообщили в СУ СК по региону.

Информация о происшествии поступила в среду, 16 сентября. В связи с этим организована процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным СК, девушка обладала навыками верховой езды. Однако во время катания животное понесло, пострадавшая упала, а ее нога застряла в стремени. В результате она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Карелии девушка упала с моста во время попытки сделать селфи. Предварительно, она потеряла равновесие и сорвалась вниз, при этом телефон оставался у нее в руке. На устройстве было всего 1% заряда, однако она успела позвонить сестре и рассказать о случившемся. Та связалась с молодым человеком пострадавшей, который приехал на место, вызвал скорую помощь и пожарных.

