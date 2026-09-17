"Атом" намерен проработать варианты новых моделей на своей платформе

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В течение 2027 года "Атом" планирует прорабатывать варианты потенциальных новых моделей на базе собственной технологической платформы. Об этом журналистам сообщил гендиректор АО "Кама" Игорь Поваразднюк.

По его словам, в ближайший год компания сфокусируется на значительном расширении объема цифровых функций текущего электромобиля и его цифровом развитии.

Ранее сообщалось, что электромобиль "Атом" сможет быть включен в список машин для использования в качестве такси. Это будет после того, как начнется его серийный выпуск и будет получена необходимая документация.

Как отмечал глава Минпромторга Антон Алиханов, для допуска на рынок такси у автопроизводителей есть 3 пути: соответствие требованиям по уровню локализации, перезаключение специнвестконтрактов и отдельное решение правительства.