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17 сентября, 14:35

Транспорт

"Атом" намерен проработать варианты новых моделей на своей платформе

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В течение 2027 года "Атом" планирует прорабатывать варианты потенциальных новых моделей на базе собственной технологической платформы. Об этом журналистам сообщил гендиректор АО "Кама" Игорь Поваразднюк.

По его словам, в ближайший год компания сфокусируется на значительном расширении объема цифровых функций текущего электромобиля и его цифровом развитии.

Ранее сообщалось, что электромобиль "Атом" сможет быть включен в список машин для использования в качестве такси. Это будет после того, как начнется его серийный выпуск и будет получена необходимая документация.

Как отмечал глава Минпромторга Антон Алиханов, для допуска на рынок такси у автопроизводителей есть 3 пути: соответствие требованиям по уровню локализации, перезаключение специнвестконтрактов и отдельное решение правительства.

Электромобиль "Атом" начали серийно выпускать на заводе "Москвич"

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