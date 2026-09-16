"Росатом" вдвое увеличит число электрозарядных станций в Москве

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"Росатом сеть зарядных станций" (входит в контур управления концерна "Росэнергоатом" госкорпорации "Росатом") увеличит количество электрозарядных станций в Москве вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Она заключила три государственных контракта на установку 150 электрозарядных станций в шести административных округах столицы. Из них 148 будут мощностью 150 киловатт каждая, еще две – мощностью 44 киловатта.

Реализация контрактов позволит расширить парк быстрых зарядных станций "Росатома" в Москве до 281, что укрепит лидерство города как одного из самых прогрессивных в России по развитию электротранспортной инфраструктуры, отметили в компании.

В настоящее время компания установила в столице 131 быструю зарядную станцию общей мощностью 11,18 мегаватта. За время их работы было совершено около 500 тысяч зарядных сессий, а объем отпущенной энергии составил 12,6 миллиона киловатт-часов.

Ранее Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций для электромобилей (АПОЭ) предложила приравнять зарядки для электромобилей к базовым коммунальным услугам. Это позволит устанавливать их без решения общего собрания собственников жилья.

