Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 14:12

Транспорт

"Росатом" вдвое увеличит число электрозарядных станций в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

"Росатом сеть зарядных станций" (входит в контур управления концерна "Росэнергоатом" госкорпорации "Росатом") увеличит количество электрозарядных станций в Москве вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Она заключила три государственных контракта на установку 150 электрозарядных станций в шести административных округах столицы. Из них 148 будут мощностью 150 киловатт каждая, еще две – мощностью 44 киловатта.

Реализация контрактов позволит расширить парк быстрых зарядных станций "Росатома" в Москве до 281, что укрепит лидерство города как одного из самых прогрессивных в России по развитию электротранспортной инфраструктуры, отметили в компании.

В настоящее время компания установила в столице 131 быструю зарядную станцию общей мощностью 11,18 мегаватта. За время их работы было совершено около 500 тысяч зарядных сессий, а объем отпущенной энергии составил 12,6 миллиона киловатт-часов.

Ранее Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций для электромобилей (АПОЭ) предложила приравнять зарядки для электромобилей к базовым коммунальным услугам. Это позволит устанавливать их без решения общего собрания собственников жилья.

Эксперт рассказал, что нужно учитывать при установке зарядной станции для электромобиля

Читайте также


транспортгород

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика