Рыбакам в России станет доступна ИИ-система для поиска мест скопления рыбы

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Центр системы мониторинга рыболовства и связи разработал систему, которая поможет рыбакам находить скопления рыб с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила пресс-служба Росрыболовства в мессенджере MAX.

Речь идет о сервисе "Лоция" – цифровой системе карт среды и прогнозов с применением ИИ.

Новая разработка объединяет спутниковые и океанографические данные, в том числе температуру, соленость воды, термофронты, течения и другие параметры, а также сведения о выловах и работе флота. Это позволит рыбакам быстрее находить более перспективные районы скопления рыбы и сократить время и затраты на промысловую разведку.

Кроме того, искусственный интеллект определяет условия, при которых формируется кормовая база, а система выдает результат в виде специализированных карт. "Лоция" уже работает в тестовом режиме – используется для контроля за промыслом иваси, сайры, минтая, тихоокеанской трески и сельди, заключили в Росрыболовстве.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что внедрение ИИ позволило в разы повысить качество медицинских исследований. По его словам, благодаря нейросетям каждый пациент получает результаты наивысшего экспертного уровня. Глава Минздрава назвал использование ИИ в этой сфере колоссальным прорывом.