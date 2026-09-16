КНДР предупредила США и Южную Корею о возможном применении ядерного оружия

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КНДР может задействовать ядерное оружие в ответ на действия США и Южной Кореи. Это следует из заявления Минобороны страны, которое опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Закон, принятый в 2022 году, предполагает возможность применения такого оружия при нападении на руководство страны и систему управления ядерными силами, а также при угрозе применения против КНДР ядерного или другого оружия массового уничтожения.

"Такие угрозы врагов, связанные с атакой и использованием оружия массового уничтожения против нашего государства, могут считаться важнейшим вызовом обеспечению безопасности", – указано в сообщении.

В начале сентября ВМС КНДР приняли на вооружение новый эсминец "Кан Гон". Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что корабль войдет в состав государственной системы ядерного реагирования и в случае приказа нанесет сокрушительный удар по противнику.

Ранее Корейская народная армия провела учения дальнобойной артиллерии и ракетных войск. В рамках маневров северокорейские военные провели запуски стратегических крылатых и тактических баллистических ракет.

