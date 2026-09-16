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16 сентября, 15:55

Культура

Умерла актриса из фильма "Место встречи изменить нельзя" Наталья Данилова

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Заслуженная артистка России Наталья Данилова умерла в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

Там актрису вспоминают как человека талантливого и крайне требовательного.

"Она была невероятно требовательна к себе, стараясь во что бы то ни стало держать заданную во время учебы художественную планку и уважение к профессии", – сообщили там.

Данилова родилась 25 сентября 1955 года в Ленинграде. Известность пришла к ней после роли Вари Синичкиной в "Месте встречи изменить нельзя". Она сыграла младшего сержанта милиции, влюбленного в героя Владимира Конкина Володю Шарапова.

При этом Данилова впервые появилась на экране еще ребенком. Ее дебют состоялся в 1968 году в фильме Игоря Масленникова "Завтра, третьего апреля…". После учебы ее пригласили в Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова. Позже актриса работала в "Приюте комедианта", а с 2001 года была артисткой Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

За годы карьеры Данилова сыграла десятки театральных и экранных ролей. Среди ее работ – "Маленькие трагедии", "Отцы и дети", "Человек-невидимка", "Жизнь Клима Самгина" и "Крылья империи". Она также занималась дубляжом: ее голос можно услышать в "Брате-2", мультфильмах о трех богатырях и "Лунтике".

Одними из наиболее заметных ее театральных образов стали Настасья Филипповна в "Идиоте" и императрица Екатерина в "Шуте Балакирева". Данилова также играла в спектаклях "Андорра" и "Яма".

Последний раз на сцену Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Данилова вышла в спектакле "С тобой и без тебя", где исполнила роль Иды. Именно эту постановку коллеги теперь называют особенно личной для актрисы.

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