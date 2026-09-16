Врач Афанасьева: дефицит сна при графике 5/2 может нарушить женский цикл

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Длительный дефицит сна и постоянный стресс, встречающиеся при графике 5/2, могут отражаться на гормональной системе, менструальном цикле и обмене веществ женщины. Об этом газете "Известия" рассказала гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева.

По словам специалиста, сам по себе такой режим не разрушает гормоны. Ключевую роль играют не цифры в графике, а то, как он вписывается в сон, уровень стресса и повседневную нагрузку.

Афанасьева объяснила, что ранние подъемы и строгое расписание работы не вызывают проблем, если человек успевает хорошо высыпаться. Однако регулярный недостаток сна может привести к серьезным последствиям. В частности, при хроническом недосыпе нарушается работа гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, отвечающей за регуляцию менструального цикла и овуляцию.

Когда организм не получает достаточно времени для восстановления, это может проявляться в виде сбоев в менструальном цикле, задержек, отсутствия овуляции, а также снижения уровня эстрадиола и прогестерона. Недосып также увеличивает риск развития инсулинорезистентности и набора лишнего веса.

Хронический стресс также играет значительную роль. Постоянное напряжение приводит к увеличению уровня кортизола – гормона, который вырабатывается в ответ на стрессовые ситуации. При длительном повышении концентрации кортизола организм перераспределяет свои ресурсы, что может негативно сказаться на репродуктивной системе, снижая выработку эстрогенов и прогестерона.

Женщины с нарушенными циркадными ритмами, например из-за постоянного недосыпа или сменной работы, чаще сталкиваются с проблемами цикла. Дефицит сна также влияет на обмен веществ: снижение уровня мелатонина, который вырабатывается ночью, способно нарушать регуляцию углеводного обмена.

По словам врача, женскому организму бывает сложнее восстанавливаться при сочетании работы, домашних обязанностей и недостатка времени на отдых. Циклические изменения гормонального фона и тревожные состояния могут усиливать чувствительность к стрессу и дефициту сна.

Попытка компенсировать усталость только за счет выходных не всегда помогает. Афанасьева отметила, что двух дней недостаточно для полного восстановления после хронического недосыпа, а резкое изменение режима сна может дополнительно сбивать циркадные ритмы.

Особое внимание к режиму стоит уделять в периоды гормональной перестройки – при планировании беременности, а также в пременопаузе и менопаузе, когда качество сна часто ухудшается.

Если изменить график невозможно, врач рекомендует соблюдать стабильное время сна и подъема даже в выходные дни, обеспечивать 7–9 часов отдыха, получать утренний свет, следить за питанием и поддерживать умеренную физическую активность. Белок и клетчатка помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови, а прогулки и практики восстановления снижают уровень стресса, указала врач.

По словам Афанасьевой, все это не означает, что нужно бояться такого графика. Однако стоит честно оценить, достаточное ли количество времени уделяется сну и восстановлению.

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