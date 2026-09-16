16 сентября, 15:44Экономика
Дом моды Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в РФ
Фото: 123RF.com/piotrkt
Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
Согласно документам, ведомство зарегистрировало логотип "Луи Вюиттон Маллетьер" 16 сентября 2026 года. Срок действия исключительного права истечет 1 октября 2035 года.
Под этим брендом компания планирует продавать в стране одежду, аксессуары, головные уборы и другие люксовые товары.
Ранее бренд французского дома моды Chloé также зарегистрировал товарный знак в России. Исключительное право будет действовать до 3 июля 2035 года.
Под ним компания будет продавать парфюмерию, очки и аксессуары для них, ювелирные и кожаные изделия, одежду и обувь.