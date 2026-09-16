Дом моды Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в РФ

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Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документам, ведомство зарегистрировало логотип "Луи Вюиттон Маллетьер" 16 сентября 2026 года. Срок действия исключительного права истечет 1 октября 2035 года.

Под этим брендом компания планирует продавать в стране одежду, аксессуары, головные уборы и другие люксовые товары.

Ранее бренд французского дома моды Chloé также зарегистрировал товарный знак в России. Исключительное право будет действовать до 3 июля 2035 года.

Под ним компания будет продавать парфюмерию, очки и аксессуары для них, ювелирные и кожаные изделия, одежду и обувь.

