Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 15:44

Экономика

Дом моды Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в РФ

Фото: 123RF.com/piotrkt

Французский дом моды Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Согласно документам, ведомство зарегистрировало логотип "Луи Вюиттон Маллетьер" 16 сентября 2026 года. Срок действия исключительного права истечет 1 октября 2035 года.

Под этим брендом компания планирует продавать в стране одежду, аксессуары, головные уборы и другие люксовые товары.

Ранее бренд французского дома моды Chloé также зарегистрировал товарный знак в России. Исключительное право будет действовать до 3 июля 2035 года.

Под ним компания будет продавать парфюмерию, очки и аксессуары для них, ювелирные и кожаные изделия, одежду и обувь.

Читайте также


бизнесэкономика

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика