Гарик Сукачев рассказал о спектакле "Сашашишин" в театре "Современник"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Спектакль "Сашашишин" в Московском театре "Современник" поставлен по роману Александра Николаенко "Убить Бобрыкина" и рассказывает о личных качествах взрослых людей, которые в душе остаются детьми. Об этом Агентству "Москва" рассказал режиссер постановки Гарик Сукачев.

Сукачев поделился, что роман Николаенко, на его взгляд, является абсолютно безысходным.

"Он меня ранил. Я ходил сам не свой, места себе не находил", – признался режиссер.

При этом он отметил, что в кажущейся беспросветности проступают главные вещи, которые объединяют всех: детство и первая любовь. Сукачев подчеркнул, что внутренний ребенок не исчезает с возрастом.

"Чем старше мы становимся, тем дальше они, эти мальчики и девочки, нам кажется, что их уже и не осталось вовсе. Ничего подобного. Они просто прячутся где-то глубоко внутри", – сказал он.

Эти мысли, по словам режиссера, легли в основу спектакля. Расписание постановки доступно в сервисе "Мосбилет".

Ранее Московский драматический театр имени А. С. Пушкина представил программу 77-го сезона. В новом сезоне зрителей ждут три премьеры, а на площадке театра также пройдут показы эскизов будущих спектаклей молодых режиссеров. Кроме того, театр организует специальные мероприятия и вечера памяти.

