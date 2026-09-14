"Мосбилет" рекомендует спектакли по сюжетам Толстого в современном прочтении

Фото: Театр имени Гоголя

Сервис "Мосбилет" собрал подборку спектаклей по произведениям Льва Толстого, которые можно увидеть в московских театрах в новом сезоне. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Спектакли охватывают как масштабные романы – "Анну Каренину", "Войну и мир", "Воскресение", – так и сказки и рассказы писателя. Режиссеры предлагают разные прочтения классики: от камерных версий до мультимедийных шоу с участием десятков артистов.

Один из самых известных романов Толстого "Анна Каренина" в этом сезоне идет сразу в пяти театрах. В Театре имени Владимира Маяковского Егор Перегудов поставил "Каренину. Том второй" – спектакль, который не пересказывает завязку отношений героев. Режиссер сосредоточился на трагическом финале: в каждом акте зрители увидят полную смену декораций и проживут события глазами Каренина, Вронского и Долли, а в финале – самой Анны.

Показы пройдут 13 и 26 сентября, 24 и 25 октября, 14 и 15 ноября на Большой Никитской улице, доме 19/13, строении 1. Зрителями могут стать жители и гости столицы старше 16 лет.

Театр оперетты предлагает свою версию "Анны Карениной" с Екатериной Гусевой, Дмитрием Ермаком, Валерией Ланской и Наталией Быстровой. Постановка соединяет оригинальное либретто, хореографию, оркестр и мультимедийные технологии.

Показы пройдут с 15 по 20 сентября и с 13 по 18 октября по адресу Большая Дмитровка, дом 6. Возрастное ограничение – от 12 лет.

В Театре на Таганке Александр Карпушин объединил тексты Льва Толстого и Антона Чехова: действие "Карениной" разворачивается в привокзальных ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. Спектакль оформлен в черно-белой тематике с видеопроекциями, в нем заняты Павел Левкин, Дарья Авратинская и Кирилл Янчевский.

Показы – 23 сентября, 29 октября и 10 ноября на улице Земляной Вал, доме 76/21, строении 1. Спектакль доступен для зрителей старше 16 лет.

"Покровка.Театр" покажет "Анну Каренину" режиссера Дмитрия Бикбаева – первую в России постановку, где драматический театр соединяется с современными мультимедиа. Действие происходит в эстетике начала XX века, а главной деталью становится образ железной дороги. В постановке акцент смещается с осуждения героини на умение понимать и прощать. В спектакле сыграют Мария Волкова, лауреат премии "Золотая маска" Дина Корзун и Максим Дахненко.

Показы – 23 и 25 сентября на улице Покровке, доме 50/2, строении 1. Возрастное ограничение – от 16 лет.

В Театре на Юго-Западе Олег Анищенко сохранил все основные сюжетные линии романа, но представил Анну не просто светской дамой, а отчаявшейся максималисткой, которая встала на путь саморазрушения. В спектакль добавлены элементы гротеска и хореографические номера, а видеопроекции дополнены разоблачительными монологами действующих лиц.

Показы – 26 сентября, 24 октября и 21 ноября на проспекте Вернадского, доме 125. Доступно для зрителей от 16 лет.

Роман-эпопея "Война и мир" также представлен в нескольких интерпретациях. В театре "Модерн" Юрий Грымов сделал акцент на Пьере Безухове и его патриотизме. В спектакле участвует вся труппа и приглашенные артисты – порядка 70 человек. Художница Ирэна Белоусова работала над созданием более 400 костюмов, а музыкальное сопровождение обеспечил Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова.

Показы – 15 сентября и 20 октября на Спартаковской площади, доме 9/1. Постановка доступна для зрителей старше 12 лет.

Театр Вячеслава Спесивцева представляет "Войну и мир" в необычном формате: текст Толстого объединен с песнями Владимира Высоцкого, а все содержание произведения умещается в полтора часа.

Показы – 4 октября и 29 ноября на улице Руставели, доме 19. Зрителями могут стать жители и гости города старше 12 лет.

"Покровка.Театр" показывает "Войну и мир. Княжну Марью" – все происходящее представлено глазами героини, которая жертвует собой ради близких и находит семейное счастье.

Показ – 15 октября на улице Покровке, доме 50/2, строении 1. Спектакль для зрителей старше 12 лет.

В "Мастерской Петра Фоменко" идет "Война и мир. Начало романа" – спектакль по неполному первому тому, который рассказывает о детской влюбленности Наташи Ростовой в Бориса Друбецкого и подготовке Андрея Болконского к отправке на фронт.

Показы – 16 октября и 10 ноября на набережной Тараса Шевченко, доме 29. Зрителями могут стать лица старше 12 лет.

Увидеть можно и спектакли по другим произведениям писателя. Театр имени Н. В. Гоголя обратился к последнему роману Толстого – "Воскресению". Режиссер Павел Пархоменко поставил спектакль по мотивам реальной судебной истории, которая потрясла писателя: присяжный узнает в подсудимой некогда соблазненную им девушку.

Толстой вложил в роман личное раскаяние, а для достоверности наблюдал за бытом тюрьмы и проходил с арестантами путь до вокзала. В спектакле заняты Александр Хотенов, Янина Третьякова, Софья Ковалева, Анна Гуляренко и другие.

Показы – 24 сентября, 13 и 28 октября на улице Казакова, доме 8. Постановка доступна для зрителей от 16 лет.

В театре "У Никитских ворот" идет "История лошади" – известный мюзикл Марка Розовского и Юрия Ряшенцева по повести "Холстомер". Толстой написал ее после того, как узнал о пегом рысаке, выгнанном хозяевами из-за дефекта масти. В постановке конь рассуждает, чувствует и поет, сохраняя достоинство лучше большинства людей. Спектакль стал единственным советским мюзиклом, поставленным на Бродвее.

Показы – 15 сентября и 9 октября на Большой Никитской улице, доме 23/14/9. Постановка доступна для зрителей старше 12 лет.

"Ведогонь-театр" в Зеленограде представляет "Чем люди живы" по рассказу 1881 года. Режиссер Татьяна Тарасова включила в историю об ангеле, наказанном за милосердие, еще одну героиню – маленькую девочку, глазами которой зрители увидят весь сюжет.

Показы – 19 сентября и 18 октября на улице Юности, доме 17. Для граждан в возрасте от 12 лет.

Театр на Трубной представит "Толстого нет" – спектакль по дневникам и письмам писателя. Зрителям покажут целый день из его жизни, расскажут о его мыслях и переживаниях. Роль жены классика Софьи Андреевны исполнит народная артистка России Ирина Алферова.

Показы – 30 сентября, 30 октября и 15 ноября на Неглинной улице, доме 29, строении 1. Для зрителей от 16 лет.

Также пройдут детские постановки, основанные на текстах Толстого. В Московском театре кукол идет "Машенька и три медведя" режиссера Валерия Баджи: из-за сбежавшей лошади дед и бабка дают кукольное представление прямо на дороге.

Показы – 27 сентября, 18 октября, 8 и 21 ноября на улице Бажова, доме 9. Спектакль подойдет зрителям всех возрастов.

В театре "Русская песня" – интерактивный спектакль "Три медведя", где Маша является избалованной городской девочкой, сбежавшей в лес. Юные зрители научатся считать, подражать звукам леса и произносить скороговорки.

Показы – 4 и 31 октября, 22 ноября на Садовой-Черногрязской улице, доме 5/9, строение. На спектакль приглашаются дети всех возрастов.

Ранее в мемориальной квартире Музея Михаила Булгакова на Большой Садовой открылась выставка "Рукописи не горят", посвященная 60-летию выхода в свет первой части романа "Мастер и Маргарита". Гости увидят материалы, связанные с ранними черновиками романа, их судьбой и прототипами героев.

