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16 сентября, 17:40

Происшествия

Прокуратура в США отказалась от смертной казни для сына режиссера Роба Райнера

Фото: АР/Pool Photo/Chris Torres

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хокман заявил, что не будет добиваться смертной казни для Ника Райнера, обвиняемого в убийстве своего отца, режиссера Роба Райнера и матери Мишель Сингер Райнер. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Это решение отражает нашу тщательную оценку наиболее подходящего пути в данном случае и не умаляет тяжести этих преступлений", – отметил прокурор.

По его словам, такое решение было принято после беседы с братом и сестрами Райнера. Хокман добавил, что в случае признания мужчины виновным максимальным наказанием для него может стать пожизненное заключение.

Тела Райнеров обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе 14 декабря 2025 года. По версии следствия, причиной смерти пары стали множественные ножевые ранения. Их средний сын Ник сразу стал главным подозреваемым, его задержали вскоре после обнаружения тел его родителей.

В августе 2026 года ему предъявили обвинение. При этом своей вины мужчина не признал.

Как выяснили СМИ, накануне убийства комик Конан О'Брайен организовал вечеринку, во время которой у Ника якобы произошла "ожесточенная ссора" с родителями.

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