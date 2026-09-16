16 сентября, 15:47Политика
Зеленский заявил о невозможности победы в украинском конфликте
Фото: AP Photo/Aurel Obreja
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа в военном конфликте с Россией невозможна.
"Если честно, в этой войне не может быть победы для обеих сторон", – сказал он в интервью телеканалу CBC News.
Украинский лидер подчеркнул, что главная победа – это прекращение боевых действий, он назвал это "победой для человеческих жизней".
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что условия Москвы для остановки конфликта остаются прежними и хорошо известны. Положение киевского режима он назвал "очень сложным". Помимо этого, он подчеркнул, что Россия уверена в своей победе, она уже очень близка.