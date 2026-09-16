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16 сентября, 15:47

Политика

Зеленский заявил о невозможности победы в украинском конфликте

Фото: AP Photo/Aurel Obreja

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа в военном конфликте с Россией невозможна.

"Если честно, в этой войне не может быть победы для обеих сторон", – сказал он в интервью телеканалу CBC News.

Украинский лидер подчеркнул, что главная победа – это прекращение боевых действий, он назвал это "победой для человеческих жизней".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что условия Москвы для остановки конфликта остаются прежними и хорошо известны. Положение киевского режима он назвал "очень сложным". Помимо этого, он подчеркнул, что Россия уверена в своей победе, она уже очень близка.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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