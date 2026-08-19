WSJ: Трамп планирует встретиться с Ким Чен Ыном осенью

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Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам проработать возможность проведения встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном предстоящей осенью. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что американский лидер обсуждал с советниками вариант личных переговоров с Ким Чен Ыном в ходе своей будущей поездки в Азию. Трамп может посетить регион в ноябре для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в китайском Шэньчжэне.

При этом, как подчеркивает WSJ, официальное планирование возможных переговоров между лидерами США и КНДР в настоящее время не ведется.

Ранее Трамп заявил, что Ким Чен Ын ответил на его предложение провести переговоры. Он добавил, что это "очень позитивно", однако подробностей не привел.

Кроме того, президент США отметил, что между ним и Ким Чен Ыном установилось понимание. По его словам, лидер КНДР "уважает его".