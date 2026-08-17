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17 августа, 22:34

Политика

Трамп заявил, что Ким Чен Ын ответил на его инициативу о диалоге

Фото: whitehouse.gov

Лидер КНДР Ким Чен Ын ответил на предложение президента США Дональда Трампа провести переговоры. Об этом сам американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

Отвечая на вопрос, поступил ли ответ от северокорейского лидера, Трамп сказал: "Да". Он также добавил, что это "очень позитивно", однако подробностей не привел. Президент США отметил, что между ним и Ким Чен Ыном установилось понимание.

"Ким Чен Ын всегда относился ко мне с большим уважением. Мы не раз встречались. Главным образом дважды. Встречались и беседовали. Я понимаю его, а он понимает меня", – цитирует Трампа ТАСС.

Ранее в Белом доме заявляли, что Соединенные Штаты и Китай разделяют стремление к избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия. На этом фоне Трамп говорил, что уже поручил существенно сократить масштабы совместных военных учений с Южной Кореей.

По его словам, данные учения обходятся дорого Штатам, которые берут на себя большую часть расходов. Кроме того, отмечал Трамп, эти учения посылают неуместный и враждебный сигнал КНДР, которая за время его президентства не представляла угрозы США и проявляла уважение.

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