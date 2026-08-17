Восемь альпинистов пропали на Эльбрусе

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Спасатели ищут группу из восьми альпинистов, которые не вышли на связь при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Маршрут группы был зарегистрирован. На поиски незамедлительно выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Специалисты обследуют маршрут по южному склону горы, добавили в ведомстве.

Ранее в горах Абхазии погиб 15-летний подросток из России. Это произошло во время альпинистского восхождения группы туристов в Гулрыпшском районе. В МЧС обратили внимание, что в законодательстве Абхазии нет строгих требований по обязательной регистрации туристических маршрутов.

Ведомство порекомендовало туристам передавать специалистам координаты, согласовывать сроки выхода на маршрут и время возвращения, а также координировать действия с ведомством до начала восхождения.

