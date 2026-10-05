ФАС сообщила о снижении цен еще на несколько учебников издательства "Просвещение"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Издательство "Просвещение" сообщило Федеральной антимонопольной службе России об исполнении второго предписания ведомства и снижении цен еще на несколько учебников. Об этом заявили в пресс-службе ФАС.

Речь идет о государственных учебниках по истории для 10–11-х классов. Ранее ведомство потребовало от издательства установить на эту литературу экономически обоснованные отпускные цены. Они должны соответствовать сумме расходов и прибыли, необходимой для производства и реализации учебников, и не превышать ее.

Согласно информации "Просвещения", с 21 сентября 2026 года стоимость четырех наименований учебников по истории для 10–11-х классов была уменьшена на 36,94–44,98%.

В ФАС считают, что снижение цен позволит регионам сократить расходы на закупку этой учебной литературы. Кроме того, такая мера должна обеспечить ценовую доступность учебников для школьников.

Ранее "Просвещение" по предписанию антимонопольной службы снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях стоимость учебной литературы уменьшилась до 78%.

Также председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал ФАС жестко реагировать на необоснованный рост цен на цветы перед 1 сентября и другими праздниками. По его словам, повышение стоимости на 10–15% допустимо, однако подорожание в два, два с половиной или три раза требует регулирования.