Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 11:31

Общество

ФАС сообщила о снижении цен еще на несколько учебников издательства "Просвещение"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Издательство "Просвещение" сообщило Федеральной антимонопольной службе России об исполнении второго предписания ведомства и снижении цен еще на несколько учебников. Об этом заявили в пресс-службе ФАС.

Речь идет о государственных учебниках по истории для 10–11-х классов. Ранее ведомство потребовало от издательства установить на эту литературу экономически обоснованные отпускные цены. Они должны соответствовать сумме расходов и прибыли, необходимой для производства и реализации учебников, и не превышать ее.

Согласно информации "Просвещения", с 21 сентября 2026 года стоимость четырех наименований учебников по истории для 10–11-х классов была уменьшена на 36,94–44,98%.

В ФАС считают, что снижение цен позволит регионам сократить расходы на закупку этой учебной литературы. Кроме того, такая мера должна обеспечить ценовую доступность учебников для школьников.

Ранее "Просвещение" по предписанию антимонопольной службы снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях стоимость учебной литературы уменьшилась до 78%.

Также председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал ФАС жестко реагировать на необоснованный рост цен на цветы перед 1 сентября и другими праздниками. По его словам, повышение стоимости на 10–15% допустимо, однако подорожание в два, два с половиной или три раза требует регулирования.

Россияне потратили более 49 тысяч рублей на сборы детей в школу

Читайте также


образованиеобщество

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

Эксперты развеяли слухи о чуме в Иркутской области

В целях профилактики местные власти усилили меры противоэпидемиологической безопасности

В Роспотребнадзоре уверены: эпидобстановка в регионе находится в норме

Читать
закрыть

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика