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Актеру Никите Джигурде, который перенес инфаркт после игры в падел, провели стентирование. Об этом рассказала балерина Анастасия Волочкова в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По ее словам, Джигурда был в Екатеринбурге, когда у него резко поднялось давление. От вызова скорой он отказался. Уже в Москве показатели давления резко упали, после чего приехавшая бригада доставила его в реанимацию Боткинской больницы с обширным инфарктом.

"Сейчас он находится в 43-й реанимации. Никита в сознании. Им занимаются доктора. Включая заместителя главного врача", – написала Волочкова.

По данным SHOT, врачи ранее запрещали Джигурде активные съемки в шоу, усиленные физические нагрузки и падел из-за хронического повышенного давления и перенесенного гипертонического криза.

С артериальной гипертензией артист живет больше 15 лет. Еще в 2011 году ему стало плохо на съемках: медики диагностировали гипертонический криз, давление поднялось до 215 на 110. Тогда сам Джигурда объяснял это переутомлением и чрезмерными нагрузками. В 2019-м высокие показатели снова зафиксировали прямо на шоу, но артист утверждал, что чувствует себя нормально, хотя врачи предупреждали об опасности.

Несмотря на проблемы со здоровьем, 65-летний артист продолжает сниматься в проектах с тяжелыми физическими испытаниями – за пару дней до госпитализации он вышел на падел-корт. По информации журналистов, перед этим у него несколько дней держалось повышенное давление, он жаловался на боль в груди, но к врачам не обращался.

Ранее о том, что Джигурда попал в реанимацию с инфарктом, сообщала его жена Марина Анисина. По ее словам, Джигурду госпитализировали утром 23 ноября.

Наиболее эффективная профилактика инфаркта предполагает одновременное воздействие на несколько факторов риска, указывала ранее врач-кардиолог Юлия Долгушева. По ее словам, в первую очередь необходимо учитывать курение, повышенное давление, уровень холестерина, диабет, лишний вес и недостаток физической активности.

