Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве и области за несколько дней снегопадов выпадет от 11 до 16 миллиметров осадков, а высота снежного покрова к концу рабочей недели составит в среднем около 10 сантиметров, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Регион окажется под влиянием южного циклона. Первые небольшие осадки в виде снега пройдут в понедельник, 23 ноября. Основной снегопад начнется во второй половине дня вторника, 24 ноября, продлится всю среду, 25 ноября, и практически весь четверг, 26 ноября. Сильнее всего снег будет идти в юго-восточных районах Подмосковья.

Во вторник и среду ветер усилится: порывы достигнут 11–16 метров в секунду. При такой скорости может начаться метель, на открытых участках дорог образуются снежные заносы, а на покрытии появится гололедица.

"Температурный фон также сменится на зимний: если 23 ноября температура еще держится близко к нулю с небольшой положительной составляющей, то уже начиная со вторника, даже в дневные часы, установится минус, усиливающийся к концу недели", – подчеркнул Ильин.

Во вторник и среду днем ожидается от минус 1 до минус 3 градусов, в четверг и пятницу, 26–27 ноября, – от минус 4 до минус 6. Ночью во вторник и среду термометры покажут от минус 1 до минус 5, в четверг и пятницу – от минус 2 до минус 7 градусов.

При этом, по словам синоптика, сильных морозов ждать не стоит. В декабре температура окажется близка к норме, среднемесячное значение которой составляет минус 4 градуса. В ночные часы в конце ноября и начале декабря прогнозируется от минус 7 до минус 12 градусов и снег.

Вместе с тем в течение месяца ожидается несколько периодов непродолжительного потепления. В такие дни температура будет повышаться до нуля и немного выше.

"Первый такой период уже возможен в конце первой декады декабря, а следующий – в третьей декаде. Тем не менее к Новому году Москва подойдет с небольшими морозами", – заключил Ильин.

Ранее в столичном Дептрансе предупредили, что 24 и 25 ноября из-за сильного снегопада ситуация на дорогах может осложниться. Автомобилистам посоветовали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости планировать их вне утреннего и вечернего часа пик. Кроме того, москвичей попросили не парковать машины вдоль дорог, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники.

